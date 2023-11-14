Беллінгем залишив розташування збірної Англії через травму

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем не допоможе збірній Англії у найближчих матчах.

Про це повідомляє пресслужба футбольної асоціації Англії.

Хавбек отримав травму плеча у поєдинку чемпіонату Іспанії з Райо Вальєкано. Через аналогічне ушкодження не зіграє і захисник Челсі Лівай Колуілл.

Футболісти вже залишили розташування трьох левів. Вони продовжать відновлення у своїх клубах.

Збірна Англії проведе матчі відбору Євро на Євро-2024 проти Мальти (17 листопада) і Північної Македонії (20 листопада). Англійці вже забезпечили собі путівку на турнір. У групі С виступає і команда України, яка йде другою і випереджає на три очки Італію, що йде третьою. На четвертому місці розташувалася Північна Македонія, п'ята - Мальта.