Любенович може замінити Шарана у Минаї

Джерело - Sport Arena.
Колишній півзахисник низки клубів УПЛ Желько Любенович може очолити Минай.
Про це повідомляє Sport Arena.
Закарпатський клуб найближчим часом може звільнити свого нинішнього тренера Володимира Шарана.
Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію.
Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.
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