Любенович може замінити Шарана у Минаї

Закарпатський клуб може звільнити Шарана

Джерело - Sport Arena.

Колишній півзахисник низки клубів УПЛ Желько Любенович може очолити Минай.

Про це повідомляє Sport Arena.

Закарпатський клуб найближчим часом може звільнити свого нинішнього тренера Володимира Шарана.

Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію.

Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.

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