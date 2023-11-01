Лужний: Рівень гравців Динамо зараз не відповідає 10-му місцю УПЛ

Динамо не вистачає якісних гравців та головного тренера.

Про це розповів колишній футболіст та тренер киян Олег Лужний.

"Чого не вистачає сучасному Динамо? Не вистачає тільки виконавців – гравців та тренера. От, чого справді не вистачає. Я не розумію, як тренер може програти все. Не може потрапити не те, що в Лігу Європи та Лігу чемпіонів, а навіть в Лігу конференцій – це вперше в історії таке! – і все одно залишається далі тренером. Я може щось не розумію в цій ситуації?

Якби хтось був інший, свій український тренер, то блогери та журналісти, вони б вже загнали його не знаю куди – депортували б з країни. Сказали б, що такого тренера не може бути в країні, а про того ніхто нічого поганого не пише. Хоч він команду загнав на саме дно, якого ще глибше не може бути. Просто образливо, що Динамо Київ - такого рівня команда, команда Ліги чемпіонів.

Кожен раз вони грали в Лізі чемпіонів, а тут в Лігу конференцій попасти не можуть. Рівень гравців дуже поганий. Дуже слабенькі. Рівень гравців Динамо Київ зараз не відповідає 10-му місцю УПЛ", - сказав Лужний.

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