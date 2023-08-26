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Вейга підписав контракт з Аль-Ахлі

Вейга вирішив перейти в Аль-Ахлі
Сьогодні 10:12 189 0
Вейга підписав контракт з Аль-Ахлі
Фото - Getty Images
#Аль-Ахлі, #Сельта, #Футбольні трансфери, #Габріель Вейга

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Сельти Габріель Вейга підписав контракт з Аль-Ахлі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

21-річний іспанець пройшов медогляд, після чого вже вночі поставив підпис під контрактом з саудівським клубом.

Раніше зазначалося, що новий головний тренер команди Маттіас Яйссле вплинув на рішення гравця погодитися на перехід.

Нагадаємо, Вейга майже перейшов у Наполі за 30+6 мільйонів євро, але в останню мить неаполітанці вирішили домовитися про трансфер на інших умовах, тому перехід зірвався.

Нагадаємо, Реал завдяки голу Беллінгема обіграв Сельту.

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