Реал отримає від ФІФА грошову компенсацію за травму Камавінги

Француз отримав травму під час паузи на матчі збірних

Джерело - Marca.

ФІФА виплатить грошову компенсацію Реалу за травму півзахисника Едуардо Камавінги, який вибув до кінця року через ушкодження правого коліна.

Про це повідомляє Marca.

Через те, що француз отримав травму під час паузи на матчі збірних, Реал отримає 20,5 тисяч євро за кожен день, який пропустить Камавінга.

Згідно з правилами ФІФА, загальна сума компенсації за травму гравця не може перевищувати 7,5 мільйонів на рік.

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