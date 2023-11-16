Головне
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
Вчора 20:28 413
Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024
Вчора 23:44 334
Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою
Вчора 21:46 404
Пресконференція до бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі - онлайн-трансляція LIVE
Вчора 19:58 465
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Вчора 19:31 2477
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі
Вчора 19:21 1072
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Вчора 19:17 32033
Манчіні та голкіпер Карнезеккі довикликані у збірну Італії
Вчора 18:49 288
Амосов і Джексон показали однакову вагу напередодні бою
Вчора 18:45 360
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Вчора 18:44 20641
Прямі трансляції

Реал отримає від ФІФА грошову компенсацію за травму Камавінги

Француз отримав травму під час паузи на матчі збірних
Вчора 23:35 162 0
Реал отримає від ФІФА грошову компенсацію за травму Камавінги
Фото: Getty Images
#ФІФА, #Реал Мадрид, #Едуардо Камавінга

Джерело - Marca.

ФІФА виплатить грошову компенсацію Реалу за травму півзахисника Едуардо Камавінги, який вибув до кінця року через ушкодження правого коліна.

Про це повідомляє Marca.

Через те, що француз отримав травму під час паузи на матчі збірних, Реал отримає 20,5 тисяч євро за кожен день, який пропустить Камавінга.

Згідно з правилами ФІФА, загальна сума компенсації за травму гравця не може перевищувати 7,5 мільйонів на рік.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вайлдер провів битву поглядів з Паркером Вайлдер провів битву поглядів з Паркером 763
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32033
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 20641
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 45590 1
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі 1072
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2477
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216703 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30895
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45487
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 36785 3
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10635
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95467