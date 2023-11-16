Камавінга може не зіграти цього року через травму

Камавінга отримав пошкодження правого коліна на тренуванні збірної Франції

Джерело - Relevo.

Півзахисник Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга пропустить залишок 2023 року через травму.

Про це повідомляє Relevo.

Камавінга отримав пошкодження правого коліна на тренуванні збірної Франції.

Він залишив команду пропустить матчі кваліфікації Євро-2024 проти Гібралтара (18 листопада) та Греції (21 листопада).

Тепер стало відомо, що він не зіграє і за Реал до кінця року.

Раніше Камавінга продовжив контракт з Реалом.

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