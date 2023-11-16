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Манчестер Сіті може повернути Сане з Баварії

"Містяни" зацікавлені у трансфері 27-річного німця
Сьогодні 21:19 213 0
Манчестер Сіті може повернути Сане з Баварії
#Баварія, #Сане

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Баварії Лерой Сане може повернутися у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

"Містяни" зацікавлені у трансфері 27-річного німця влітку наступного року.

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Сане вже грав у Манчестер Сіті з 2016-го по 2020 рік.

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