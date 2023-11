Манчестер Сіті може повернути Сане з Баварії

Вінгер Баварії Лерой Сане може повернутися у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

"Містяни" зацікавлені у трансфері 27-річного німця влітку наступного року.

Сане вже грав у Манчестер Сіті з 2016-го по 2020 рік.

