Бекхем: Підписання Мессі – це подарунок Америці та МЛС

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем задоволений підписанням володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі.

Про він заявив порталу Goal.com.

"Досі важко повірити, що Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі. Для мене, як для власника клубу, це велика гордість – мати у наші команді найкращого гравця у світі. Приїзд Лео в Америку (не тільки в Маямі) – це подарунок Америці та МЛС, тому що такі люди міняють гру. Знаєте, такі люди надихають наступне покоління футболістів. І саме тому ми хотіли запросити Лео в команду.