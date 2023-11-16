Головне
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 20:28 204
Пресконференція до бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі - онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 19:58 372
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Сьогодні 19:31 2387
Збірна України переграла Лехію в контрольному матчі
Сьогодні 19:21 515
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 19:17 31929
Манчіні та голкіпер Карнезеккі довикликані у збірну Італії
Сьогодні 18:49 230
Амосов і Джексон показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 18:45 283
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 18:44 20581
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 18:30 44529 1
Суд залишив Коломойського у СІЗО до 2 січня з можливістю внесення застави
Сьогодні 18:00 258
Прямі трансляції

Бекхем: Підписання Мессі – це подарунок Америці та МЛС

Співвласник Інтер Маямі розповів про підписання Мессі
Сьогодні 20:10 181 0
Бекхем: Підписання Мессі – це подарунок Америці та МЛС
#Інтер Маямі, #Девід Бекхем

Джерело - Goal.com.

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем задоволений підписанням володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі.

Про він заявив порталу Goal.com.

"Досі важко повірити, що Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі. Для мене, як для власника клубу, це велика гордість – мати у наші команді найкращого гравця у світі. Приїзд Лео в Америку (не тільки в Маямі) – це подарунок Америці та МЛС, тому що такі люди міняють гру. Знаєте, такі люди надихають наступне покоління футболістів. І саме тому ми хотіли запросити Лео в команду.

  Стало відомо, скільки заробив Мессі з моменту переходу в Інтер Маямі

Звичайно, ми хочемо вигравати трофеї. Звичайно, ми хочемо бути найкращою командою в МЛС. Але однією з причин підписання Мессі є прагнення надихнути наступне покоління американців хотіти стати футболістами. Його приїзд надихає, і це дуже важливо для нас", – сказав Бекхем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2387
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 44529 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25289
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37503
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 20581
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31929
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121933
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82117
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24873
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3268
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13326 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95464