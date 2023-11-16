Бекхем: Підписання Мессі – це подарунок Америці та МЛС

Джерело - Goal.com.
Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем задоволений підписанням володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі.
Про він заявив порталу Goal.com.
"Досі важко повірити, що Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі. Для мене, як для власника клубу, це велика гордість – мати у наші команді найкращого гравця у світі. Приїзд Лео в Америку (не тільки в Маямі) – це подарунок Америці та МЛС, тому що такі люди міняють гру. Знаєте, такі люди надихають наступне покоління футболістів. І саме тому ми хотіли запросити Лео в команду.
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Звичайно, ми хочемо вигравати трофеї. Звичайно, ми хочемо бути найкращою командою в МЛС. Але однією з причин підписання Мессі є прагнення надихнути наступне покоління американців хотіти стати футболістами. Його приїзд надихає, і це дуже важливо для нас", – сказав Бекхем.
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