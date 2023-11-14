Стало відомо, скільки заробив Мессі з моменту переходу в Інтер Маямі

Аргентинський нападник Ліонель Мессі за неповні чотири місяці в клубі Інтер Маямі заробив понад 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Sport Bible.

Зазначимо, що Мессі підписав контракт з американською командою із зарплатою 54 мільйони доларів на два сезони з можливими бонусами в розмірі 8 мільйонів доларів.

Свою лепту в у заробіток футболіста вносить і довгострокова співпраця з компанією adidas. Вартість контракту Мессі з цією маркою спортивного одягу становить 22,5 млн доларів на рік.

У жовтні Асоціація гравців MLS опублікувала інформацію про зарплати гравців, у ній лідирує Ліонель. На другому місці нападник Торонто Лоренцо Інсіньє (15,4 млн доларів на рік), на третьому - гравець Чикаго Файр Джердан Шакірі (8,1 млн доларів).

В американському клубі Мессі зіграв 14 матчів, забив 11 голів і зробив 5 асистів.

Нагадаємо наприкінці жовтня Мессі отримав восьмий Золотий м'яч.