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Стало відомо, скільки заробив Мессі з моменту переходу в Інтер Маямі

Сьогодні 22:09 263 0
Стало відомо, скільки заробив Мессі з моменту переходу в Інтер Маямі
#Ліонель Мессі

Джерело - sport.ua.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі за неповні чотири місяці в клубі Інтер Маямі заробив понад 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Sport Bible.

Зазначимо, що Мессі підписав контракт з американською командою із зарплатою 54 мільйони доларів на два сезони з можливими бонусами в розмірі 8 мільйонів доларів.

Свою лепту в у заробіток футболіста вносить і довгострокова співпраця з компанією adidas. Вартість контракту Мессі з цією маркою спортивного одягу становить 22,5 млн доларів на рік.

У жовтні Асоціація гравців MLS опублікувала інформацію про зарплати гравців, у ній лідирує Ліонель. На другому місці нападник Торонто Лоренцо Інсіньє (15,4 млн доларів на рік), на третьому - гравець Чикаго Файр Джердан Шакірі (8,1 млн доларів).

В американському клубі Мессі зіграв 14 матчів, забив 11 голів і зробив 5 асистів.

Нагадаємо наприкінці жовтня Мессі отримав восьмий Золотий м'яч.

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