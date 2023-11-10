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Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль

Екстренер Динамо оперативно відреагував на свої свіжі цитати в російських "ЗМІ"
Сьогодні 14:35 Андрій Дунець 252 0
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль
#Мірча Луческу

Джерело - Sport Arena.

Мірча Луческу заперечив свої проросійські висловлювання, що зранку 10 листопада сколихнули українську футбольну спільноту.

Мережею гуляли слова колишнього тренера київського Динамо зокрема про те, що він не проти повернутися працювати до росії та сподівається на допуск росіян до єврокубків.

Втім, у коментарі для Sport Arena румунський фахівець заявив, що його слова "додумали":

"Перш за все хочу сказати, що моє останнє інтерв’ю було на тему футболу, тільки футболу, а не війни та політики. Якби мене прямо спитали про повернення до росії, то я б відповів, що ніколи не повернусь до країни, яка породжує зло та розпочинає війни.

Я працював тут, у Києві з Динамо, та на власні очі бачив усі жахи війни, які принесла росія. Я не покинув команду, готував гравців під повітряними тривогами та допомагав у евакуації їхніх родин. Я все це відчув на собі, яка може бути мова про повернення до росії?

Моя головна мрія зараз – це мир та спокій в Україні. Це безпека для українців, це повні стадіони та процвітання цієї чудової країни.

Знаю, що обов’язково будуть у майбутньому запитання про Тимощука. Востаннє ми спілкувалися до початку повномасштабного вторгнення. Мені не зрозуміла його політична позиція, і я не хочу більше говорити про цю людину, хоча раніше ми близько спілкувались і він був моїм асистентом у Зєніті.

Щодо моєї кар’єри у майбутньому, то я не збираюся йти на пенсію вже зараз. Я хочу повернутися до великого футболу, хочу тренувати команди, які будуть грати на європейському рівні. Футбол здатен творити дива, я пам’ятаю, як ми збирали стадіони у Європі, коли на матчі приходили українці та могли хоча б на час забути те, що відбувається у них на батьківщині.

Я не хочу покидати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не покинув Україну під час війни, я був з Динамо та країною увесь цей час. Хочу, щоб ви запам’ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол, український спорт.

Ще раз хочу сказати – я ніколи не повернусь працювати до росії. Після того, що я побачив на власні в очі в Україні, це взагалі не обговорюється. росія – це тероризм, це смерть та біль. Ця країна забрала в мене другий дім – Донецьк. І хотіла забрати третій – Київ.

Не вірте всьому, що бачите. В моєму останньому інтерв’ю ми розмовляли винятково про футбол, а всі інші питання та відповіді – про війну та політику – журналісти вже додумали за мене. Запам’ятайте мене як людину, яка любить Україну!"

Нагадаємо, Луческу тренував пітєрський Зєніт у сезоні-2016/17. А тиждень тому, після поразки від Шахтаря, оголосив про свій відхід із київського Динамо, яке очолював з літа 2020-го.

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