Судаков: Я щасливий, що Ювентус стежить за мною

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков відреагував на інтерес Ювентуса.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи читав, що Ювентус стежить за мною? Так, я знаю, я щасливий. Я стежу за ним в TikTok. Але гравців обирають клуби, а не навпаки. У дитинстві мені подобалося бачити Шевченка, Ібрагімовича та Кака. Талант, уява та особистість.

Я дивлюся матчі Мілана та Інтера в єврокубках, Ювентуса також. Але також Рома, Наполі завжди цікавлять мене, я люблю дивитися футбол по телевізору. Особливо люблю спостерігати за грою клубів, які є цікавими, привабливими та володіють м’ячем", - відзначив Судаков.