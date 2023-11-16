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Судаков: Я щасливий, що Ювентус стежить за мною

Георгій Судаков прокоментував інтерес Ювентус
Сьогодні 15:40 187 0
Судаков: Я щасливий, що Ювентус стежить за мною
#Ювентус, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков відреагував на інтерес Ювентуса.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи читав, що Ювентус стежить за мною? Так, я знаю, я щасливий. Я стежу за ним в TikTok. Але гравців обирають клуби, а не навпаки. У дитинстві мені подобалося бачити Шевченка, Ібрагімовича та Кака. Талант, уява та особистість.

Я дивлюся матчі Мілана та Інтера в єврокубках, Ювентуса також. Але також Рома, Наполі завжди цікавлять мене, я люблю дивитися футбол по телевізору. Особливо люблю спостерігати за грою клубів, які є цікавими, привабливими та володіють м’ячем", - відзначив Судаков.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 14 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

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