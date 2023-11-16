Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
14.11.2023 08:56 2960
УАФ продовжила контракт з Лучі
Сьогодні 12:39 172
Спаринг збірної України з Лехією відбудеться за зачиненими дверима
Вчора 23:14 758
Бій Усик - Ф'юрі мають оголосити на пресконференції Top Rank
Вчора 22:38 361
Прометей зазнав другої поразки в Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 466
Джошуа проведе бій з Валліном, Вайлдер – з Паркером у Саудівській Аравії
Вчора 20:25 413
Лехія підтвердила проведення матчу зі збірною України
Вчора 19:20 775
Челсі можуть покарати зняттям очок в АПЛ через порушення правил ФФП
Вчора 18:21 695
Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій
Вчора 15:41 15359 1
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Вчора 15:37 2210
Прямі трансляції

Верес застеріг футболістів від співпраці з двома агентами

Офіційна заява народного клубу
Сьогодні 14:25 194 0
Верес застеріг футболістів від співпраці з двома агентами
#Верес

Джерело - nkveres.com.

Верес оголосив агентів Максима Карагодіна та Микити Швеця персонами нон грата.

Про це йдеться в заяві рівненського клубу.

"Керівництво народного клубу Верес повідомляє українську футбольну спільноту, що агенти Максим Карагодін і Микита Швець віднині є персонами нон грата для нашого клубу. 

Ми хочемо наголосити всім футболістам, особливо молодим футболістам українських команд, аби вони оминали співпрацю з цими "функціонерами", які піклуються не про майбутнє футболістів, а про свої інтереси", - йдеться в повідомленні.

Раніше Верес поступився Олександрії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2210
Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій 15359 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37437
В Україні 13-річний футболіст забив гол ударом зі своєї половини поля В Україні 13-річний футболіст забив гол ударом зі своєї половини поля 1115
Ретро дня: як Бангура від Єзерського тікав Ретро дня: як Бангура від Єзерського тікав 3780
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25235
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25507 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307353
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42833 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57527 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36726
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3267