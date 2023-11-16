Верес застеріг футболістів від співпраці з двома агентами

Верес оголосив агентів Максима Карагодіна та Микити Швеця персонами нон грата.

Про це йдеться в заяві рівненського клубу.

"Керівництво народного клубу Верес повідомляє українську футбольну спільноту, що агенти Максим Карагодін і Микита Швець віднині є персонами нон грата для нашого клубу.

Ми хочемо наголосити всім футболістам, особливо молодим футболістам українських команд, аби вони оминали співпрацю з цими "функціонерами", які піклуються не про майбутнє футболістів, а про свої інтереси", - йдеться в повідомленні.