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Лаутаро близький до продовження контракту з Інтером

Лаутаро Мартінес отримає новий контракт
Сьогодні 12:10 171 0
Лаутаро близький до продовження контракту з Інтером
Фото - gettyimages
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес продовжить контракт із "неррадзурі".

Про це розповів агент гравця Алехандро Камано.

"Я відчуваю, що ми досягнемо домовленості щодо нового контракту з Інтером. Це дуже хороша угода для обох сторін. Лаутаро на 100% зосереджено на Інтері", – сказав Камано.

26-річний аргентинець виступає за Неррадзурі з 2018 року. Нинішня угода гравця розрахована на рік 2026 року.

Цього сезону Мартінес провів 16 матчів за Інтер у всіх турнірах. На рахунку форварда – 14 голів та два асисти.

Нагадаємо, Лаутаро був визнаний найкращим гравцем Серії А у жовтні.

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