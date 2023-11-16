Лаутаро близький до продовження контракту з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Нападник Інтера Лаутаро Мартінес продовжить контракт із "неррадзурі".
Про це розповів агент гравця Алехандро Камано.
"Я відчуваю, що ми досягнемо домовленості щодо нового контракту з Інтером. Це дуже хороша угода для обох сторін. Лаутаро на 100% зосереджено на Інтері", – сказав Камано.
26-річний аргентинець виступає за Неррадзурі з 2018 року. Нинішня угода гравця розрахована на рік 2026 року.
Цього сезону Мартінес провів 16 матчів за Інтер у всіх турнірах. На рахунку форварда – 14 голів та два асисти.
Нагадаємо, Лаутаро був визнаний найкращим гравцем Серії А у жовтні.