Мартінес – найкращий гравець жовтня у Серії А

Джерело - Чемпіон.
Нападник Інтера Лаутаро Мартінес визнаний найкращим гравцем жовтня у чемпіонаті Італії.
У жовтні Лаутаро забив по одному голу у ворота Торіно (3:0) та Болоньї (2:1). Це перша подібна нагорода у кар'єрі 26-річного аргентинця.
У голосуванні він випередив Глейсона Бремера з Ювентуса, Хвічу Кварацхелію з Наполі, Ріккардо Орсоліні з Болоньї, Крістіана Пулишича з Мілана та Матіаса Соуле з Фрозіноне.
🏆 Il suo primo @EASPORTSFC Player of the Month! 🥇— Lega Serie A (@SerieA) November 10, 2023
Congratulazioni al vincitore di ottobre, Lautaro Martinez. 🙅♂️🐂#FC24 pic.twitter.com/nxNsiBGiBD