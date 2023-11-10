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Мартінес – найкращий гравець жовтня у Серії А

Визначився найкращий гравець жовтня у Серії А
Сьогодні 17:55 156 0
Мартінес – найкращий гравець жовтня у Серії А
Фото - Getty Images
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес визнаний найкращим гравцем жовтня у чемпіонаті Італії.

У жовтні Лаутаро забив по одному голу у ворота Торіно (3:0) та Болоньї (2:1). Це перша подібна нагорода у кар'єрі 26-річного аргентинця.

У голосуванні він випередив Глейсона Бремера з Ювентуса, Хвічу Кварацхелію з Наполі, Ріккардо Орсоліні з Болоньї, Крістіана Пулишича з Мілана та Матіаса Соуле з Фрозіноне.

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