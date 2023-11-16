Збірна Іспанії продовжить контракт з головним тренером

Головний тренер отримає новий контракт

У Федерації футболу Іспанії вважають, що чинний головний тренер збірної Луїс де ла Фуенте є ідеальним фахівцем для проєкту команди.

Про це повідомляє Relevo.

Наставник має чинний контракт до кінця Євро-2024. Після листопадової перерви на міжнародні матчі 62-річному іспанцю запропонують нову угоду до літа 2026-го.

Де ла Фуенте очолив збірну Іспанії в січні цьогоріч. Він виграв з командою Лігу націй та вивів її на Євро-2024. Іспанці у 8 матчах здобули 7 перемог.

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