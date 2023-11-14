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Манчестер Юнайтед не планує звільняти Тен Гага

Тен Гаг збереже свою посаду
Сьогодні 15:30 210 0
Манчестер Юнайтед не планує звільняти Тен Гага
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - football.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишиться на своїй посаді, попри невтішні результати на початку сезону.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у клубі підтримують наставника. Керівництво впевнено, що він здатний вивести команду з кризи. Також зазначається, що клуб відмовляється вести переговори з агентами інших тренерів. Це не зміниться навіть з приходом нового власника.

Раніше повідомлялося, що Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

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