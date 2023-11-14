Манчестер Юнайтед не планує звільняти Тен Гага

Тен Гаг збереже свою посаду

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишиться на своїй посаді, попри невтішні результати на початку сезону.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у клубі підтримують наставника. Керівництво впевнено, що він здатний вивести команду з кризи. Також зазначається, що клуб відмовляється вести переговори з агентами інших тренерів. Це не зміниться навіть з приходом нового власника.

Раніше повідомлялося, що Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.