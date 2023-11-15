Захисник збірної Італії Бастоні отримав пошкодження

Джерело - Чемпіон.
Захисник Інтера Алессандро Бастоні отримав пошкодження у таборі національної збірної Італії.
Про це повідомляє Sky Sport.
У 24-річного футболіста проблема м'язового характеру. Завтра він пройде обстеження, в італійця попередньо розтягнення правого литкового м’яза.
Про можливість участі у матчах з Північною Македонією та Україною (20 листопада) поки нічого не відомо.
ULTIM'ORA NAZIONALE— skysport (@SkySport) November 15, 2023
Affaticamento muscolare al polpaccio destro per #Bastoni
Sarà sottoposto ad accertamenti domani mattina#SkySport #Italia
Нагадаємо, збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.
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