Захисник збірної Італії Бастоні отримав пошкодження

У 24-річного футболіста проблема м'язового характеру

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтера Алессандро Бастоні отримав пошкодження у таборі національної збірної Італії.

Про це повідомляє Sky Sport.

У 24-річного футболіста проблема м'язового характеру. Завтра він пройде обстеження, в італійця попередньо розтягнення правого литкового м’яза.

Про можливість участі у матчах з Північною Македонією та Україною (20 листопада) поки нічого не відомо.

ULTIM'ORA NAZIONALE

Affaticamento muscolare al polpaccio destro per #Bastoni

Sarà sottoposto ad accertamenti domani mattina#SkySport #Italia — skysport (@SkySport) November 15, 2023

Нагадаємо, збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

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