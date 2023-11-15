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Захисник збірної Італії Бастоні отримав пошкодження

У 24-річного футболіста проблема м'язового характеру
Сьогодні 22:08 245 0
Захисник збірної Італії Бастоні отримав пошкодження
Фото: Getty Images
#Бастоні

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтера Алессандро Бастоні отримав пошкодження у таборі національної збірної Італії.

Про це повідомляє Sky Sport.

У 24-річного футболіста проблема м'язового характеру. Завтра він пройде обстеження, в італійця попередньо розтягнення правого литкового м’яза.

Про можливість участі у матчах з Північною Македонією та Україною (20 листопада) поки нічого не відомо.

Нагадаємо, збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

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