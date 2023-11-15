Лужний: Адамс, Вієйра та Анрі підтримали після початку вторгнення

Джерело - Sport Arena.
Легенди Арсенала підтримали ексгравця команди Олега Лужного після повномасштабного вторгнення росії в Україні.
Про це Лужний розповів порталу Sport Arena.
"Адамс, Вієра і Анрі, і багато інших. Це було дуже неочікувано, але я подякував їм за підтримку. Не думав, що вони слідкують за подіями в Україні та за мною зокрема. Вони питали, яка у нас ситуація, чим вони можуть допомогти.
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Особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення вони регулярно виходили на зв’язок. Приємно, що є можливість підтримувати це спілкування і що відомі у світі люди готові нам допомагати та повністю на нашій стороні", - сказав Лужний.
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