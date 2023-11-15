Лужний: Адамс, Вієйра та Анрі підтримали після початку вторгнення

Легенди Арсенала підтримали ексгравця команди Олега Лужного після повномасштабного вторгнення росії в Україні.

Про це Лужний розповів порталу Sport Arena.

"Адамс, Вієра і Анрі, і багато інших. Це було дуже неочікувано, але я подякував їм за підтримку. Не думав, що вони слідкують за подіями в Україні та за мною зокрема. Вони питали, яка у нас ситуація, чим вони можуть допомогти.