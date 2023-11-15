Колишня хатня робітниця Неймара подала на нього до суду

На нападника Аль-Хілаля Неймара подали позов до трудового суду.

Про це повідомляє Get French Football News .

Колишня хатня робітниця гравця стверджує, що працювала у будинку Неймара в пригороді Парижа під час його кар’єри в ПСЖ без трудового договору і в екстремальних умовах: 7 днів на тиждень без вихідних. Вона вимагає від бразильця компенсацію у розмірі 368 000 євро.

Повідомляється, що жінка була змушена працювати за два тижні до пологів. Вона працювала до 60 годин на тиждень, що на 20 годин більше, ніж дозволено трудовим законодавством.

Вона не отримувала від Неймара жодної платіжної відомості, у неї не було відпустки і вона не проходила медичних обстежень під час вагітності.

Юристи хатньої робітниці надсилали Неймару лист, щоб знайти фінансове врегулювання ситуації – і він залишився без відповіді. Тому вони надіслали позов до трудового суду.