Аль-Хілаль виключить Неймара із заявки, щоб підписати іншого іноземного гравця

Неймар вибув на 10 місяців

Аль-Хілаль вирішив тимчасово виключити Неймара із заявки команди, щоб підписати іншого іноземного гравця.

Про це повідомляє AS з посиланням на Arriyadiyah.

Головний тренер команди Жорже Жезуш хоче бачити у команді нового лівого захисника, але оскільки регламентом дозволено мати лише 8 іноземних гравців у заявці, то кимось з наявних легіонерів доведеться пожертвувати.

Відповідно 31-річний бразилець буде виключений до тих пір, доки не відновиться від травми.

Нагадаємо, нападник ризикує пропустити близько 10 місяців через пошкодження хрестоподібної зв'язки та розрив меніска.

У поточному сезоні він встиг зіграти 5 матчів за Аль-Хілаль, забивши 1 гол та віддавши 3 результативні передачі.