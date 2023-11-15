Челсі можуть покарати зняттям очок в АПЛ через порушення правил ФФП

Челсі міг порушити правила ФФП за часів Абрамовича

Джерело - The Guardian.

Челсі міг порушувати правила фінансового феєр-плей за часів Романа Абрамовича.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час міжнародного розслідування Cyprus Confidential були виявлені приховані платежі на декілька десяткі мільйонів фунтів, які проходили через офшори Абрамовича.

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Футбольна асоціація Англії підтвердила, що вже розслідує можливі порушення з боку Челсі.

Ці платежі можуть призвести до того, що лондонський клуб можуть покарати штрафом і зняттям очок в АПЛ.

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