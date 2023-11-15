Арсенал та Ньюкасл цікавляться півзахисником Боруссії Брандтом

Джерело - Bild.
Півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт зацікавив Арсенал та Ньюкасл.
Про це повідомляє Bild.
Інтерес клубів АПЛ – конкретний. Сама Боруссія начебто готова вислухати пропозицію, якщо вони складатимуть близько 50 мільйонів євро.
Представники Арсенала вже давно стежать за 27-річним німцем, а Ньюкасл залишився вражений його грою після очної зустрічі у поточному сезоні ЛЧ.
Нагадаємо, Боруссія продовжила контракт із Брандтом.
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