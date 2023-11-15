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Арсенал та Ньюкасл цікавляться півзахисником Боруссії Брандтом

Боруссія оцінює німця в 50 млн євро
Сьогодні 16:40 133 0
Арсенал та Ньюкасл цікавляться півзахисником Боруссії Брандтом
#Арсенал (Лондон), #Юліан Брандт, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Bild.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт зацікавив Арсенал та Ньюкасл.

Про це повідомляє Bild.

Інтерес клубів АПЛ – конкретний. Сама Боруссія начебто готова вислухати пропозицію, якщо вони складатимуть близько 50 мільйонів євро.

Представники Арсенала вже давно стежать за 27-річним німцем, а Ньюкасл залишився вражений його грою після очної зустрічі у поточному сезоні ЛЧ.

Нагадаємо, Боруссія продовжила контракт із Брандтом.

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