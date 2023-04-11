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Боруссія продовжила контракт із Брандтом

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Сьогодні 21:26 151 0
Боруссія продовжила контракт із Брандтом
#Боруссія Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія продовжила контракт із півзахисником Юліаном Брандтом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередня угода була розрахована до 2024 року. За новим контрактом Брандт продовжить виступати за Джмелів до літа 2026 року.

26-річний німець цього сезону провів за дортмундців 35 матчів, забивши дев’ять голів і віддавши п’ять асистів. Юліан виступає за Джмелів з літа 2019 року.

Боруссія Д йде на другому місці у Бундеслізі. 15 квітня команда Едіна Терзіча зіграє зі Штутгартом.

Раніше Боруссія Дортмунд здобула мінімальну перемогу над Уніоном.

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