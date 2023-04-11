Хавбек перепідписав угоду до літа 2026 року

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія продовжила контракт із півзахисником Юліаном Брандтом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередня угода була розрахована до 2024 року. За новим контрактом Брандт продовжить виступати за Джмелів до літа 2026 року.

26-річний німець цього сезону провів за дортмундців 35 матчів, забивши дев’ять голів і віддавши п’ять асистів. Юліан виступає за Джмелів з літа 2019 року.

✍️ Julian Brandt und der #BVB gehen gemeinsam in die sportliche Zukunft. Der Offensivspieler hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert! — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2023

Боруссія Д йде на другому місці у Бундеслізі. 15 квітня команда Едіна Терзіча зіграє зі Штутгартом.

Раніше Боруссія Дортмунд здобула мінімальну перемогу над Уніоном.