Челсі можуть покарати за порушення фінансового фейр-плей

АПЛ може зняти з клуба очки

На Челсі можуть бути накладені серйозні штрафні санкції з боку АПЛ за порушення фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє The Guardian.

Челсі підозрюють у тому, що в період з 2012 по 2019 рік клуб здійснив таємні виплати на десятки мільйонів євро представникам гравців команди Едена Азара, Самюеля Ето'О, а також екстренера команди Антоніо Конте.

За такі незаконні фінансові операції клуб раніше отримав штраф у розмірі майже 10 мільйонів євро. Однак тепер клуб може бути покараний зняттям очок у поточному сезоні АПЛ.

Нагадаємо, Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию.