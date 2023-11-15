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Челсі можуть покарати за порушення фінансового фейр-плей

АПЛ може зняти з клуба очки
Сьогодні 15:54 180 0
Челсі можуть покарати за порушення фінансового фейр-плей
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - sport.ua.

На Челсі можуть бути накладені серйозні штрафні санкції з боку АПЛ за порушення фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє The Guardian.

Челсі підозрюють у тому, що в період з 2012 по 2019 рік клуб здійснив таємні виплати на десятки мільйонів євро представникам гравців команди Едена Азара, Самюеля Ето'О, а також екстренера команди Антоніо Конте.

За такі незаконні фінансові операції клуб раніше отримав штраф у розмірі майже 10 мільйонів євро. Однак тепер клуб може бути покараний зняттям очок у поточному сезоні АПЛ.

Нагадаємо, Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию.

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