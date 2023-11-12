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Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию: результати ігор 12 туру АПЛ

Сьогодні 20:40 756 0
Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию: результати ігор 12 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Брайтон, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Фулгем, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 листопада, у 12-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося п'ять матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
12 тур, 12 листопада

Астон Вілла - Фулгем 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Робінсон (авт), 2:0 - 42 Макгінн, 3:0 - 64 Воткінс, 3:1 - 70 Хіменес

Брайтон - Шеффілд Юнайтед 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Адінгра, 1:1 - 74 Вебстер (авт)

Вест Гем - Ноттінгем 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Пакета, 1:1 - 44 Авонії, 1:2 - 63 Еланга, 2:2 - 65 Боуен, 3:2 - 88 Соучек

Ліверпуль - Брентфорд 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Салах, 2:0 - 62 Салах, 3:0 - 74 Жота

Українець Єгор Ярмолюк на 72-ій хвилині матчу вийшов на заміну у складі Брентфорда.

Челсі - Манчестер Сіті 4:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 25 Голанд, 1:1 - 29 Сілва, 2:1 - 37 Стерлінг, 2:2 - 45+1 Аканджі, 2:3 - 47 Голанд, 3:3 - 67 Джексон, 3:4 - 86 Родрі, 4:4 - 90+5 Палмер (пен)

Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик вийшов на заміну на 64-ій хвилині матчі. Результативними діями не відзначився. 

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