Таловєров: У збірної Італії дуже сильний склад

Збірна Італії має сильний склад перед матчем відбору на Євро-2024 проти України.

Про це розповів захисник українців Максим Таловєров.

“Виклик до національної збірної став дуже несподіваним. Я завжди працював на тренуваннях і робив усе можливе, щоб потрапити сюди. Дуже зрадів, коли дізнався про виклик до головної команди країни – я мріяв і думав про це з шести років.

Матч проти Італії? Вважаю, що у нашого суперника дуже сильний склад, але й про нас можна сказати те саме. Тому у нас є всі шанси", - відзначив Таловєров.