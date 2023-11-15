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Таловєров: У збірної Італії дуже сильний склад

Максим Таловєров прокоментував майбутній матч з Італією у рамках відбору до чемпіонату Європи-2024.
Сьогодні 13:25 163 0
Таловєров: У збірної Італії дуже сильний склад
#Максим Таловєров

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії має сильний склад перед матчем відбору на Євро-2024 проти України.

Про це розповів захисник українців Максим Таловєров.

“Виклик до національної збірної став дуже несподіваним. Я завжди працював на тренуваннях і робив усе можливе, щоб потрапити сюди. Дуже зрадів, коли дізнався про виклик до головної команди країни – я мріяв і думав про це з шести років.

Матч проти Італії? Вважаю, що у нашого суперника дуже сильний склад, але й про нас можна сказати те саме. Тому у нас є всі шанси", - відзначив Таловєров.

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені на Бай-Арені. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, в УАФ очікують на аншлаг на матчі Україна - Італія.

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