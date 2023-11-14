В УАФ очікують на аншлаг на матчі Україна - Італія

Українська збірна готується до вирішального матчу у відборі до Євро-2024

В Українській Асоціації футболу очікують аншлаг на матчі між збірними України та Італії у рамках відбору до Євро-2024.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

"Стадіон у Леверкузені на міжнародних матчах може вмістити майже 30 тисяч глядачів - точніше, 29 500. Враховуючи тенденцію продажу квитків, можна говорити, що всі вони будуть продані, тобто стадіон буде повністю заповнений. Уболівальники збірної Італії, згідно з нормами УЄФА, мають право викупити на цей матч близько 1700 квитків. Вже традиційно під час матчів збірної частину квитків ми виділяємо для наших військових, які проходять реабілітацію та відновлення у країні, де грає збірна України. Не буде винятком і гра на БайАрені у Леверкузені. Крім того, на матчі знову ж таки - за традицією, будуть присутні представники фонду Трибуна Героїв. А діти, які евакуйовані з прифронтових територій до Німеччини, візьмуть участь у церемонії відкриття матчу", - сказав Костюченко.

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені на Бай-Арені. Початок - о 21:45.