В УАФ очікують на аншлаг на матчі Україна - Італія

Джерело - sport.ua.
В Українській Асоціації футболу очікують аншлаг на матчі між збірними України та Італії у рамках відбору до Євро-2024.
Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.
"Стадіон у Леверкузені на міжнародних матчах може вмістити майже 30 тисяч глядачів - точніше, 29 500. Враховуючи тенденцію продажу квитків, можна говорити, що всі вони будуть продані, тобто стадіон буде повністю заповнений. Уболівальники збірної Італії, згідно з нормами УЄФА, мають право викупити на цей матч близько 1700 квитків.
Вже традиційно під час матчів збірної частину квитків ми виділяємо для наших військових, які проходять реабілітацію та відновлення у країні, де грає збірна України. Не буде винятком і гра на БайАрені у Леверкузені. Крім того, на матчі знову ж таки - за традицією, будуть присутні представники фонду Трибуна Героїв. А діти, які евакуйовані з прифронтових територій до Німеччини, візьмуть участь у церемонії відкриття матчу", - сказав Костюченко.
Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені на Бай-Арені. Початок - о 21:45.