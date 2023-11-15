Боатенг: Балотеллі міг виграти три Золоті м’ячі

Ексгравець Мілана, Манчестер Сіті та Інтера Маріо Балотеллі не використав повністю весь свій потенціал.

Про це розповів ексзахисник міланського клубу Кевін-Прінс Боатенг.

"Я люблю Балотеллі. На мою думку, він міг би виграти Золотий м’яч тричі. Йому потрібен був хтось на зразок мене щодня або люди, які вказували б йому правильний шлях.

Він чи Леау? Леау дуже сильний, але Маріо був на іншому рівні, він був феноменом. Він показав, на що здатний. Я грав з ним і бачив, на що він здатний, коли налаштований серйозно.

Ми всі знаємо, що він міг, але не кожному вдається грати багато років на найвищому рівні. Але для мене, коли він був на вершині, він входив у п’ятірку найкращих нападників світу.

Єдиним, хто наблизився до якостей Ібрагімовича, був саме Маріо. Коли Ібра бив, у нього не було суперників, але Балотеллі наблизився до нього", - сказав Боатенг.