Балотеллі повернувся в Адана Демірспор

Балотеллі знайшоав клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Маріо Балотеллі, який розірвав співпрацю зі Сьйоном, повернувся в Адана Демірспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Турецький клуб оголосив про підписання контракту з італійцем за схемою 1+1.

33-річний футболіст у поточному сезоні провів за Сьйон не грав. Всього він провів 19 матчів за команду і забив 6 голів.

🆕 Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023

Балотеллі раніше вже виступав за Адана Демірспор – 35 матчів, 19 голів, 7 асистів.