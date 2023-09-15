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Балотеллі повернувся в Адана Демірспор

Балотеллі знайшоав клуб
Сьогодні 18:08 192 0
Балотеллі повернувся в Адана Демірспор
Фото - Getty Images
#Адана Демірспор, #Маріо Балотеллі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Маріо Балотеллі, який розірвав співпрацю зі Сьйоном, повернувся в Адана Демірспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Турецький клуб оголосив про підписання контракту з італійцем за схемою 1+1.

33-річний футболіст у поточному сезоні провів за Сьйон не грав. Всього він провів 19 матчів за команду і забив 6 голів.

Балотеллі раніше вже виступав за Адана Демірспор – 35 матчів, 19 голів, 7 асистів.

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