Хоселу: Я готовий боротися за своє місце у Реалі

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Реала Хоселу хоче залишитися у команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Я сподіваюся залишитися у Реал Мадриді і я готовий боротися за своє місце. Це моя головна ціль. Я досить добре адаптувався, забивав голи і приносив команді очки. Анчелотті завжди був дуже чесним та щирим зі мною", - відзначив Хоселу.

В цьому сезоні 33-річний Хоселу, який виступає за Реал на правах оренди з Еспаньйола, зіграв 16 матчів, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Александра-Арнольда.