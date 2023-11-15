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Хоселу: Я готовий боротися за своє місце у Реалі

Хоселу: Я готовий боротися за своє місце у Реалі
Сьогодні 11:44 171 0
Хоселу: Я готовий боротися за своє місце у Реалі
#Реал Мадрид, #Хоселу

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Реала Хоселу хоче залишитися у команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Я сподіваюся залишитися у Реал Мадриді і я готовий боротися за своє місце. Це моя головна ціль. Я досить добре адаптувався, забивав голи і приносив команді очки. Анчелотті завжди був дуже чесним та щирим зі мною", - відзначив Хоселу.

В цьому сезоні 33-річний Хоселу, який виступає за Реал на правах оренди з Еспаньйола, зіграв 16 матчів, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Александра-Арнольда.

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