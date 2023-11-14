Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ

Принаймні дуже схоже на це...

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик міг витерти слизове виділення зі свого носа об Кайла Вокера під час матчу 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Манчестер Сіті.

На такий висновок наводить відео, що шириться мережею.

Судіть самі...

Відео

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Нагадаємо, Челсі та Ман Сіті видали яскраву гру, яка завершилась із рахунком 4:4. Мудрик з'явився на полі на 64-й хвилині, та результативними діями не відзначився.

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