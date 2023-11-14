Тоттенгем погодився виплатити Шахтарю компенсацію за Соломона

Лондонський Тоттенгем погодився полюбовно залагодити суперечку із донецьким Шахтарем щодо трансферу ізраїльського вінгера Манора Соломона.

Про це повідомляє Fotospor.

Шпори підписали футболіста зі стану гірників, скориставшись Annexe 7 ФІФА, проте Шахтар зажадав за Соломона компенсацію. Український клуб попросив від англійського 6,5 мільйонів євро плюс відсоток від подальшого перепродажу ізраїльтянина, і за результатами тривалих переговорів шпори вирішили піти на ці умови.

Ця новина є важливою і для турецького Галатасарая, який влітку також за Annexe 7 ФІФА підписав із Шахтаря Тете, не сплативши жодної компенсації гірникам.

Після прецеденту із Тоттенгемом очікується, що ФІФА запропонує Галатасараю приватно вирішити питання із Шахтарем щодо компенсації по Тете. Якщо турецький клуб не піде на це, то справу буде передано на розгляд у відповідний орган ФІФА, який і ухвалить остаточний вердикт щодо суми компенсації.

Раніше президент Галатасарая Дурсун Озбек заявляв, що за запевненнями юристів трансфер Тете до стамбульського клубу є абсолютно законним, через що фінансові претензії з боку Шахтаря функціонер вважав необґрунтованими.