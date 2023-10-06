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Президент Галатасарая: Трансфер Тете законний!

Дурсун Озбек прокоментував претензії до його клубу та вінгера стамбульців Тете з боку Шахтаря
Сьогодні 08:56 151 0
Президент Галатасарая: Трансфер Тете законний!
#Галатасарай, #Тете, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Галатасарай законно підписав ексвінгера Шахтаря Тете.

Про це розповів президент турецького клубу Дурсун Озбек 

"Заява донецького Шахтаря? Ми отримали висновки від юридично значущих інститутів щодо трансферу Тете. Трансфер Тете законний! Якби це було не так, Турецька футбольна федерація не дозволила б йому грати", - заявив Озбек.

Нагадаємо, стамбульський клуб оформив підписання бразильця фактично на правах вільного агента – Тете скористався Annexe 7 ФІФА, призупинивши дію трудової угоди з Шахтарем, розрахованої до 31 грудня.

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