Президент Галатасарая: Трансфер Тете законний!

Галатасарай законно підписав ексвінгера Шахтаря Тете.

Про це розповів президент турецького клубу Дурсун Озбек

"Заява донецького Шахтаря? Ми отримали висновки від юридично значущих інститутів щодо трансферу Тете. Трансфер Тете законний! Якби це було не так, Турецька футбольна федерація не дозволила б йому грати", - заявив Озбек.