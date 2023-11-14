Ювентус продовжив Фаджолі до 2028 року

Раніше молодого півзахисника дискваліфікували до кінця сезону за незаконну гру на ставках

Ювентус продовжив контракт з півзахисником Ніколо Фаджолі до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, що 17 жовтня молодий футболіст отримав річну дискваліфікацію за участь в незаконних ставках. При цьому п’ять місяців йому замінили на альтернативні розпорядження - шестимісячний курс реабілітації від ігрової залежності. Також Фаджолі зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 12 500 євро.

З врахуванням всіх санкцій, Ніколо не зможе грати в офіційних матчах до кінця сезону 2023/24. Але, наприклад, зможе виступити на чемпіонаті Європи-2024, якщо збірна Італії туди кваліфікується і він буде викликаний.

22-річний Фаджолі - вихованець прімавери Ювентуса, який пробився в основу туринського клубу восени 2022 року. У сумі центральний півзахисник зіграв за Стару Синьйору 45 поєдинків (з них шість - цього сезону), забив тричі, виконав 6 результативних передач. У листопаді минулого року Фаджолі дебютував у першій збірній Італії.