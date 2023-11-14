Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 1821
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 234
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 337
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 367
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 483
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 490
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1297
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 570
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 740
Минай може звільнити Шарана
Вчора 09:44 483
Прямі трансляції

Ювентус продовжив Фаджолі до 2028 року

Раніше молодого півзахисника дискваліфікували до кінця сезону за незаконну гру на ставках
Вчора 23:56 196 0
Ювентус продовжив Фаджолі до 2028 року
Фото Getty Images
#Ювентус

Джерело - sportarena.com.

Ювентус продовжив контракт з півзахисником Ніколо Фаджолі до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, що 17 жовтня молодий футболіст отримав річну дискваліфікацію за участь в незаконних ставках. При цьому п’ять місяців йому замінили на альтернативні розпорядження - шестимісячний курс реабілітації від ігрової залежності. Також Фаджолі зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 12 500 євро.

З врахуванням всіх санкцій, Ніколо не зможе грати в офіційних матчах до кінця сезону 2023/24. Але, наприклад, зможе виступити на чемпіонаті Європи-2024, якщо збірна Італії туди кваліфікується і він буде викликаний.

22-річний Фаджолі - вихованець прімавери Ювентуса, який пробився в основу туринського клубу восени 2022 року. У сумі центральний півзахисник зіграв за Стару Синьйору 45 поєдинків (з них шість - цього сезону), забив тричі, виконав 6 результативних передач. У листопаді минулого року Фаджолі дебютував у першій збірній Італії.

Коментарі ()
Популярне зараз
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5907
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1556
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1297
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ 2442
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі 1821
Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт 1072
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13279
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54880
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3261
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16404 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13158 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24824