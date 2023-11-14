Арсенал може перехопити Невеша у Ньюкасла

Лондонці теж зацікавлені у підписанні португальця

Лондонський Арсенал готовий перехопити португальського опорного півзахисника Рубена Невеша Аль-Хіляля у Ньюкасла.

Про це повідомляє портал talkSPORT.

Сороки розглядали можливість оренди 26-річного гравця, щоб компенсувати відсутність дискваліфікованого італійця Сандро Тоналі. Однак очікується, що клуби АПЛ можуть невдовзі проголосувати за блокування трансферів з клубів, які належать одній групі власників (у такому випадку йдеться про те, що саудівський Фонд державних інвестицій має 75% акцій Аль-Хіляля та 80% акцій Ньюкасла).

Такі зміни можуть зіграти на користь Арсеналу, який хоче зміцнити свою лінію півзахисту. Відомо, що спортивний директор лондонців Еду Гаспар є давнім шанувальником гри Невеша.

У цьому сезоні португалець взяв участь у 17 матчах саудівського Аль-Хіляля в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

Раніше Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг.