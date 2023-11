Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг

До символічної збірної найкращих гравців 10-12 листопада з 5 топових європейських чемпіонатів потрапив український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, чий виступ проти Бернлі (3:1) оцінили у 8.8 балів з 10 можливих.

Про це повідомляє WhoScored.

Цікаво, що його розмістили не на звичній позиції лівого захисника, а трохи вище.

Максимальну можливу оцінку отримали одразу 3 гравці: бразильські вінгери Реала Родріго та Вінісіус Жуніор, а також нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

Here are the best performers across Europe's top five leagues using @WhoScored rating system.



Would you make any changes? 👀 pic.twitter.com/VbPkJzOWoU