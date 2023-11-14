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Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг

Гравець Арсенала став найкращим лівим захисником вікенду у топових лігах
Сьогодні 20:54 198 0
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

До символічної збірної найкращих гравців 10-12 листопада з 5 топових європейських чемпіонатів потрапив український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, чий виступ проти Бернлі (3:1) оцінили у 8.8 балів з 10 можливих. 

Про це повідомляє WhoScored.

Цікаво, що його розмістили не на звичній позиції лівого захисника, а трохи вище.

Максимальну можливу оцінку отримали одразу 3 гравці: бразильські вінгери Реала Родріго та Вінісіус Жуніор, а також нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

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