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Реал планує залишити Луніна на наступний сезон

Потрібно домовитися ще з українцем
Сьогодні 21:25 193 0
Реал планує залишити Луніна на наступний сезон
Фото Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал розпочав вивчати кандидатуру резервного голкіпера на наступний сезон.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Вершкові розглядають два варіанти – це викуп орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги, або продовження угоди з українським стражем воріт Андрієм Луніним. Королівський клуб надає перевагу другому варіанту, оскільки не бажає виплачувати суму відступних за перехід Кепи.

Джерело повідомляє, оточення Луніна натякало, що голкіпер бажає покинути Реал після закінчення контракту через брак ігрової практики, але хороша пропозиція від мадридського клубу та збільшення кількості ігрового часу можуть змінити цю ситуацію.

Раніше з'явилася інформація, що до Луніна виявляють інтерес топові клуби Бундесліги.

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