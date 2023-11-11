Лунін може продовжити кар'єру в Бундеслізі

Джерело - Diario Sport.
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін вирішив залишити іспанський клуб.
Про це повідомляє Diario SPORT.
24-річний українець прийняв таке рішення, коли мадридський клуб орендував Кепу Аррісабалагу на заміну травмованому Тібо Куртуа, а не зробив ставку на нього.
У гравця є пропозиції від інших клубів. Зокрема, футболістом цікавляться в Бундеслізі.
Свою зацікавленість вже висловили Боруссія Дортмунд та Баєр. Також не виключається варіант з Баварією.
Повідомлялося, що голова скаутського відділу Реала продовжує робити ставку на Луніна.
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