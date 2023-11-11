Лунін може продовжити кар'єру в Бундеслізі

Свою зацікавленість вже висловили Боруссія Дортмунд та Баєр

Джерело - Diario Sport.

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін вирішив залишити іспанський клуб.

Про це повідомляє Diario SPORT.

24-річний українець прийняв таке рішення, коли мадридський клуб орендував Кепу Аррісабалагу на заміну травмованому Тібо Куртуа, а не зробив ставку на нього.

У гравця є пропозиції від інших клубів. Зокрема, футболістом цікавляться в Бундеслізі.

Свою зацікавленість вже висловили Боруссія Дортмунд та Баєр. Також не виключається варіант з Баварією.

Повідомлялося, що голова скаутського відділу Реала продовжує робити ставку на Луніна.

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