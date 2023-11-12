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Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А

Результати матчів 12-го туру Серії А
Сьогодні 15:29 426 0
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
#Емполі, #Віктор Коваленко, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12-го листопада, відбувся 1 матч у межах 12-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 12 листопада

Наполі - Емполі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Коваленко

Українець Віктор Коваленко вийшов наполе на 71-й хвилині матчу і відзначився єдиним голом у зустрічі.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

16:00 Удінезе - Аталанта

16:00 Фіорентина - Болонья

19:00 Лаціо - Рома

21:45 Інтер - Фрозіноне

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