Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків

Комітет арбітрів УАФ тимчасово відсторонив від роботи арбітра Олександра Шандора.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На їхню думку, він допустив ряд помилок в матчі 13 туру УПЛ Металіст 1925 - Чорноморець (2:1).

Зокрема, не призначив пенальті в ворота харків'ян на початку матчу за фол проти Ійеде. Замість цього він показав жовту картку гравцеві одеситів за симуляцію.

Надалі Ійеде буде видалений в матчі пізніше за другий фол.

Комітет арбітрів відправив лист арбітру і поки відсторонив його від роботи.

До слова, Олександр Шандор є сином Андрія Шандора, який в минулому також судив матчі чемпіонату України.