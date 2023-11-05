Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст 1925 святкував перемогу над одеським Чорноморцем.
Металіст 1925 - Чорноморець 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Штогрин, 1:1 - 53 Борячук, 2:1 - 78 Моура
Металіст 1925: Мозіль, Безуглий, Є.Ткачук, Курило, Фарина, Ременюк (Арі, 46), А.Ткачук, Вачіберадзе (Борячук, 46), Мартинюк, Юсов (Дмитренко, 72), Сидоров (Чирук, 83).
Чорноморець: Варакута, Cалюк, Єрмаков, Путря, Брагару, Васильєв, Штогрін, Кузик (Дада, 81), Шпорн (Хадіда, 85), Бадібанга, Ієде.
Попередження: Ременюк (12), Сидоров (62), Чирук (89) - Ієде (9), Путря (41).
Вилучення: Ієде (40, друге попередження)
Раніше Минай зіграв внічию із Ворсклою у 13 турі УПЛ.
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