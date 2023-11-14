Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 08:56 1551
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:41 367
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 12:43 1057
Реал готовий підписати Мбаппе
Сьогодні 11:41 480
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Сьогодні 11:12 637
Минай може звільнити Шарана
Сьогодні 09:44 435
Кілька гравців збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною
Вчора 22:25 773
Інтер може підписати Довбика наступного літа
Вчора 17:54 691
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Вчора 16:39 4087
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Вчора 15:57 1202
Прямі трансляції

Минай готовий продати свого лідера

Сьогодні 19:09 329 0
Минай готовий продати свого лідера
#Минай

Джерело - xsport.ua.

Минай готується до продажу ведучого півзахисника Єгора Твердохліба, яким влітку цікавилися клуби з верхньої частини турнірної таблиці УПЛ.

Про це повідомляє Telegram-канал УПЛ жива.

Закарпатці зараз торгуються по ньому з фінансово заможними клубами української Прем'єр-ліги. Більш того, є навіть варіанти з продажем його за кордон.

Минай влітку хотів отримати за півзахисника 400 тисяч євро. Повідомлялося про інтерес з боку Кривбасса і Колоса.

22-річний Твердохліб в поточному сезоні провів у футболці Миная 14 матчів, забив два голи і віддав один асист.

Контракт Єгора з Минаєм чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює Твердохліба в 600 тисяч євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт 990
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5785
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ 2161
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1479
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1057
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі 1551
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13291 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17252 6
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8401 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13155 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84888 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59895 2