Минай готовий продати свого лідера

Минай готується до продажу ведучого півзахисника Єгора Твердохліба, яким влітку цікавилися клуби з верхньої частини турнірної таблиці УПЛ.

Про це повідомляє Telegram-канал УПЛ жива.

Закарпатці зараз торгуються по ньому з фінансово заможними клубами української Прем'єр-ліги. Більш того, є навіть варіанти з продажем його за кордон.

Минай влітку хотів отримати за півзахисника 400 тисяч євро. Повідомлялося про інтерес з боку Кривбасса і Колоса.

22-річний Твердохліб в поточному сезоні провів у футболці Миная 14 матчів, забив два голи і віддав один асист.

Контракт Єгора з Минаєм чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює Твердохліба в 600 тисяч євро.