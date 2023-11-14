Минай готовий продати свого лідера

Джерело - xsport.ua.
Минай готується до продажу ведучого півзахисника Єгора Твердохліба, яким влітку цікавилися клуби з верхньої частини турнірної таблиці УПЛ.
Про це повідомляє Telegram-канал УПЛ жива.
Закарпатці зараз торгуються по ньому з фінансово заможними клубами української Прем'єр-ліги. Більш того, є навіть варіанти з продажем його за кордон.
Минай влітку хотів отримати за півзахисника 400 тисяч євро. Повідомлялося про інтерес з боку Кривбасса і Колоса.
22-річний Твердохліб в поточному сезоні провів у футболці Миная 14 матчів, забив два голи і віддав один асист.
Контракт Єгора з Минаєм чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює Твердохліба в 600 тисяч євро.