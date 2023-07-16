Півзахисником цікавляться Кривбас і Рух

Минай готовий продати півзахисника Єгора Твердохліба за 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравцем предметно цікавиться Кривбас. Також у боротьбу за хавбека вступив Рух. Перша ціна, яку запросив Минай, становила 400 тисяч доларів. Тепер закарпатці понизили бажану суму.

Повідомляється, що максимальна пропозиція за гравця від клубів УПЛ становить 200 тисяч доларів. Також Єгором цікавиться один із клубів Східної Європи.

22-річний Твердохліб перейшов в Минай минулого серпня на правах вільного агента. У минулому сезоні хавбек провів 30 матчів, забивши 5 голів і віддавши 4 асисти.

Нагадаємо Рух переміг Минай у контрольному матчі.