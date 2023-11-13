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Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Обидва гравці є головною ціллю клубів з Близького Сходу
Сьогодні 19:04 255 0
Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Тоттенгем, #Рішарлісон

Джерело - The Telegraph.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо та форвард Тоттенгема Рішарлісон зацікавили клуби Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Обидва гравці є головною ціллю клубів з Близького Сходу на зимове трансферне вікно. Трансфермаркт оцінює Рішарлісона у 40 мільйонів євро, Санчо - у 32.

Команди Саудівської Аравії були зацікавлені у Санчо та Рішарлісоні ще влітку. Але англієць не захотів переходити в Аль-Іттіфак, а Тоттенгем відмовився продавати бразильця в Аль-Іттіхад.

Нагадаємо, Боруссія готова орендувати Санчо.

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