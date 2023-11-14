Україна - Італія: прогноз букмекерів

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії буде фаворитом у матчі проти збірної України в межах кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога України - 3,45;

Нічия - 3,55;

Перемога Італії - 2,18.

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.

Котирування можуть зазнати змін, після матчу італійців зі збірною Північної Македонії, який відбудеться 17 листопада в Римі.

Матч Україна - Італія відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі.

Турнірна таблиця