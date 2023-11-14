Україна - Італія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії буде фаворитом у матчі проти збірної України в межах кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога України - 3,45;
- Нічия - 3,55;
- Перемога Італії - 2,18.
Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.
Котирування можуть зазнати змін, після матчу італійців зі збірною Північної Македонії, який відбудеться 17 листопада в Римі.
Матч Україна - Італія відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.
Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).
У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|6
|5
|1
|0
|19-3
|16
|2
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|3
|Італія
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|4
|Північна Македонія
|6
|2
|1
|3
|7-14
|7
|5
|Мальта
|7
|0
|0
|7
|2:18
|0