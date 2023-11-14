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Україна - Італія: прогноз букмекерів

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.
Сьогодні 12:43 169 0
Україна - Італія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії буде фаворитом у матчі проти збірної України в межах кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога України - 3,45;
  • Нічия - 3,55;
  • Перемога Італії - 2,18.

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.

Котирування можуть зазнати змін, після матчу італійців зі збірною Північної Македонії, який відбудеться 17 листопада в Римі.

Матч Україна - Італія відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 6 5 1 0 19-3 16
2  Україна 7 4 1 2 11-8 13
3  Італія 6 3 1 2 11-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 7 0 0 7 2:18 0
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