Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі

Бій відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді

Джерело - International Boxing News.

Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) відбудеться 17 лютого.

Про це повідомляє International Boxing News.

Боксери вже підписали контракт. Бій відбудеться в Ер-Ріяді. Офіційне оголошення поєдинку очікується на цьому тижні.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі пройде 23 грудня. Його перенесли на більш пізню дату через те, що Ф’юрі отримав ушкодження у бою з Нганну 28 жовтня.