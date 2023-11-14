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Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі

Бій відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді
Сьогодні 08:56 154 0
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - International Boxing News.

Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) відбудеться 17 лютого.

Про це  повідомляє International Boxing News.

Боксери вже підписали контракт. Бій відбудеться в Ер-Ріяді. Офіційне оголошення поєдинку очікується на цьому тижні.

Нагадаємо, що спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі пройде 23 грудня. Його перенесли на більш пізню дату через те, що Ф’юрі отримав ушкодження у бою з Нганну 28 жовтня.

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