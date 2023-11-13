Зінченко: Дуже шкода, що ми не зможемо зіграти проти Італії в Україні

Гравці збірної України хотіли б зіграти матч проти Італії на Арені-Львів.

Про це заявив півзахисник національної команди Олександр Зінченко.

"Хвилювання має бути тільки у тому, що усі ми розуміємо відповідальність цієї гри. Якщо ми досягнемо хорошого результату, опинимося на чемпіонаті Європи. Вдягати футболку збірної України - це те, про що мріяли усі, хто зараз грає за національну команду, бувши ще хлопчиками. Це завжди честь. Але зараз, з війною, з нашим часом, для нас кожна гра чи то офіційна, чи то товариська - дуже для нас відповідальна.

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Ми розуміємо, що позитивним результатом можемо подарувати дуже багато емоцій українцям, які, сидячи вдома, будуть спостерігати за цією грою. Я тільки додам, що дуже шкода, що ми не зможемо зіграти в Україні. Дуже шкода. Тому що я впевнений, що якби ми грали в Україні з нашими вболівальниками, то все було б зовсім інакше. Я просто пам'ятаю, коли ми деякий час грали на Арені Львів, де ми жодного разу не програли.

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Ми з хлопцями жартували, що привозьте хоч збірну світу - з цією підтримкою нікому не програємо. Так само було й у Києві, де грали проти Португалії. Та й у Харкові, й в Одесі. У будь-якому місті. Дуже цього бракує. Я сподіваюся, що Україна переможе агресора та повернеться додому", - заявив Зінченко.

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