Зінченко: Матч з Італією - гра нашого життя

Збірну України очікує важкий матч проти Італії у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів півзахисник українців Олександр Зінченко.

"Буде величезний матч. Звісно, це гра нашого життя. Особливо зараз, у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народові. Грати на Євро - чудове досягнення, особливо зараз.

Знаємо, що поки носимо футболку збірної України - безумовно, це момент нашого життя, яким пишаємося найбільше. Грати за збірну мрієш з дитинства. Але особливо зараз, коли в нашій країні війна, ми прекрасно розуміємо, що кожен матч, навіть товариський - коли перемагаєш, приносиш багато позитиву нашим людям.

Чи важко грати, коли знаєш, що відбувається? Чи важко людям, які перебувають на передовій та віддають свої життя за нашу незалежність, за наш народ? Який шлях складніший? Ось вам і відповідь", - сказав Зінченко.