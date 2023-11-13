Полісся може підписати півзахисника Дніпра-1 Піхальонка

Полісся проявляє інтерес до півзахисника Дніпра-1 Олександра Піхальонка.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Ви розумієте, що у Дніпра-1 зараз економічна ситуація не надто оптимістична з точки зору перспектив. Говорять, що дніпряни змушені будуть продавати взимку 1-2 гравців, щоб мати фінансову подушку на весняну частину сезону. Полісся цікавиться Піхальонком, який зараз є найбільшим активом клубу.

Я думаю, економічно Буткевич може потягнути такий трансфер, хоча підозрюю, що цей перехід буде рекордним для Полісся, якщо він станеться. Історія з трансфером Назаренка показала, що Полісся та Дніпро-1 можуть домовлятися між собою. Зарплатню Піхальонок може отримати не гіршу, а то і кращу, ніж у Дніпрі-1", - сказав Вацко.