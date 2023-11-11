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Полісся - Металіст 1925 2:1: огляд матчу

Огляд матчу Полісся - Металіст 1925
Вчора 21:50 184 0
Полісся - Металіст 1925 2:1: огляд матчу
#Металіст 1925, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Полісся вдома обіграло Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 11 листопада

Полісся - Металіст 1925 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Юсов, 1:1 - 64 Шастал, 2:1 - 83 Грицук (пен)

Попередження: Крушинський (23), Тейлор (45+2), Танковський (89) - Жичиков (32), Арі Моура (35), А.Ткачук (54).

Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко (Смоляков, 24), Тейлор, Крушинський (Мустафаєв, 46), Танковський, Кушніренко (Грицук, 63), Макуана, Козак, Аріелсон (Шастал, 46).

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков (Капінус, 46), Курило, Є. Ткачук, Безуглий, Вачіберадзе (Габелок, 45+6), Арі Моура (Дмитренко, 63), А. Ткачук (Бичек, 77), Мартинюк, Юсов, Борячук (Сидоров, 63).

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